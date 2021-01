VERSO CASERTANA – CATANIA: dimuinuiscono ancora i casi di Covid tra le file dei campani

In vista di Casertana-Catania, la squadra campana recupera dal Covid anche Carmine Setola. Dopo Luigi Carillo, Mario Pacilli, Simone Icardi, Marko Zivkovic e Cristian Hadziosmanovic, torna in gruppo il calciatore classe 1999 ex Palermo. I giocatori in questione sono tutti rientrati agli ordini di Mister Federico Guidi in seguito alla confermata negatività al virus ed alle visite mediche di rito. Scendono, quindi, a 14 i casi Covid-19 tra le file dei rossoblu quando si avvicina l’incontro con il Catania, fissato per domenica 10 gennaio.

