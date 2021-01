VERSO CATANIA – MONOPOLI: ancora Scienza sulla strada dei rossazzurri, bilancio in equilibrio

Domenica pomeriggio il Catania affronterà il Monopoli in casa. Per l’allenatore Giuseppe Scienza, ex di turno, sarà l’ottava volta in carriera contro i rossazzurri. Era il 21 agosto 2011, quando per la prima volta sfidò i rossazzurri alla guida del Brescia che, in Coppa Italia, perse 2-1. All’1-0 di Maxi Lopez rispose Jonathas nel corso della ripresa. Solo al 92′ l’Elefante trovò il gol-vittoria con il ‘Papu’ Gomez. Poi, solo confronti di campionato (Serie C): il 18 febbraio 2018 il clamoroso 5-0 biancoverde; nella stagione successiva lo 0-0 al “Veneziani” ed il 2-0 inflitto dall’Elefante sotto il vulcano con gol di Lodi e Angiulli. Nello scorso campionato, il 4-2 maturato all’andata in favore del Monopoli e lo 0-2 biancoverde in Sicilia. In questa stagione, invece, riscatto catanese con l’incornata di Silvestri che è valsa la conquista dei tre punti a Monopoli.

BILANCIO CATANIA VS SCIENZA

Vittorie: 3

Pareggi: 1

Sconfitte: 3

Gol fatti: 6

Gol subiti: 11

Differenza reti: -5

