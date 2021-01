VERSO PAGANESE – CATANIA: Sarao squalificato, Pecorino o Reginaldo al suo posto

Era in regime di diffida, pertanto Manuel Sarao – ammonito domenica scorsa – salterà la trasferta di Pagani per squalifica. L’ex attaccante della Reggina dovrà essere rimpiazzato al centro dell’attacco nel 3-4-3. Emanuele Pecorino, naturalmente, rappresenta la prima ipotesi. Tuttavia dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Ha provato a stringere i denti in ottica Foggia, non riuscendo a recuperare in tempo dal problema muscolare accusato durante il riscaldamento a Caserta. Vedremo se sarà disponibile per il match con la Paganese. Altrimenti spazio al brasiliano Reginaldo, a caccia del suo primo gol in rossazzurro.

