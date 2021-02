BELLUGI: minuto di raccoglimento anche in occasione di Catania-Bari

Anche la Lega Pro onora la memoria di Mauro Bellugi, ex azzurro e difensore di Inter, Bologna e Napoli. Si è spento all’età di 71 anni a Milano, in seguito alle complicazioni di salute legate all’infezione da Covid-19. È stato, inoltre, tecnico e opinionista televisivo: in suo onore la FIGC ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento, prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel fine settimana, quindi anche in occasione della partita Catania-Bari.

“E’ un grande dolore per il calcio italiano, Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d’animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza”, le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

