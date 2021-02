PRIMAVERA: Catania 1-3 Catanzaro, il tabellino della partita

Nota stampa Calcio Catania

La seconda rete in altrettante gare dell’attaccante rossazzurro Sebastiano Di Stefano, classe 2003, non basta ad evitare la sconfitta: il Catanzaro s’impone per 3-1 sulla Primavera 3 del Catania, che subisce così la prima battuta d’arresto stagionale. L’ottimo avvio con due nitide occasioni (Ianni si oppone a Russo, Panarello di testa non inquadra la porta per un’inezia) è incoraggiante ma il gol di Pipicella, sugli sviluppi di un corner, è la classica “doccia fredda”. Schimmenti firma la seconda rete giallorossa in contropiede e, dopo un’altra buona occasione per Flavio Russo, i calabresi sfiorano il tris con Cusumano: Aquino devia sul palo la conclusione a colpo sicuro. Al 6° del secondo tempo, dopo una prodigiosa respinta di Ianni sul colpo di testa di Panarello, il tap-in di Di Stefano accorcia le distanze e accende la speranza, spenta poi dal secondo acuto di Schimmenti.

Campionato Nazionale Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2020/21 Girone G – Seconda giornata

Sabato 20 febbraio – Torre del Grifo Village (Campo 3)

Catania-Catanzaro 1-3

Reti: pt 14° Pipicella, 33° Schimmenti; st 6° Di Stefano, 17° Schimmenti.

Catania – Coriolano; Lo Duca, Aquino (34°st Bozzanga), D’Angelo (1°st Sciuto), Caracò, Panarello (20°st Nicotra), Mignemi (23°st Fichera), Limonelli, Russo, Le Mura, Di Stefano (34°st Tropea). A disposizione: Vadalà; Iuculano, Zappalà, Sciuto, Currò, Papale, Magrì. Allenatore: Marchese.

Catanzaro – Ianni; Scavone (19°st Martino), Napoli (35°st Ferrara), Bolognino, Pipicella, Lombardi, Schimmenti (35°st Romeo), Borgesi (30°st Iseppon), Cusumano (35°st Santacroce), Cristiano, Maiore. A disposizione: Camastra, C.Riccelli, Belpanno, Merante, D.Riccelli. Allenatore: Spader.

Arbitro: Giovanni Martorana (Enna).

Assistenti: Salvatore Rubino (Catania) e Nicola Conticello (Catania).

Tempi di recupero: pt 1′; st 3′.

