COSTA (Virtus Francavilla): “Confronto Nunzella-Albertini? Lo vincerà il primo. A Catania senza paura”

Il portiere della Virtus Francavilla Bryan Costa, intervenuto nel corso di ‘Passione ‘Biancazzurra su Antenna Sud 85, spera di portare a casa punti sabato contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”:

“Sabato c’è già un’altra importante partita. In settimana abbiamo lavorato come sappiamo, con tanta voglia di riscatto e cercando di limare i nostri errori commessi in passato. Chi vincerà il confronto sulla fascia tra Nunzella e l’ex Albertini? Di sicuro Nunzella (ride, ndr). Mi aspetto una gran partita da parte nostra, andremo a giocarcela a viso aperto come abbiamo sempre fatto con tutti. Ce la metteremo tutta per portare a casa più punti possibili, loro sono una squadra forte e con singoli forti ma non abbiamo paura di questo”.

