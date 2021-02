ESCLUSIVA – Stampa campana, Soccavo: “Juve Stabia, mercato senza particolari sussulti. Catania, il secondo posto non è utopia. Mastalli e Golfo…”

Abbiamo contattato il collega Davide Soccavo di ‘StabiaChannel.it’ per raccogliere maggiori informazioni sulla Juve Stabia, in vista del match della 22/a giornata del girone C di Serie C allo stadio “Romeo Menti” contro il Catania. Di questo ed altro si è parlato nel corso dell’intervista:

La Juve Stabia esce rafforzata dal mercato invernale secondo te?

“I giocatori che sono andati via, lo hanno fatto di comune accordo con la società. Chi spinto da motivi personali, chi meno. In generale il colpo è stato Alessandro Marotta. Per il resto il calciomercato della Juve Stabia ha dato sicuramente i suoi frutti, ad esempio con gli ingaggi di Esposito (Bari) e Borrelli (Pescara). Quest’ultimo, non a caso, ha chiuso i conti nella partita vinta contro la Vibonese. A mio avviso il mercato è servito ad apportare delle migliorie, comunque senza particolari sussulti”.

Le Vespe hanno interrotto la serie negativa. La ritrovata vittoria con la Vibonese può essere un importante trampolino di lancio?

“Ha dato una grossa spinta emotiva ai ragazzi. Le Vespe hanno un pò risentito del poco tempo a disposizione per preparare la partita col Catania, idem gli etnei. Lo scopo di mister Padalino è di far sì che la squadra mantenga questo atteggiamento costante per il resto del campionato”.

Come valuti fin qui il cammino della squadra di Raffaele?

“Sicuramente è stato egregio il lavoro di mister Raffaele. Lo dimostra l’alta posizione di classifica in cui si trovano attualmente gli etnei. Se qualche giono fa il secondo posto sembrava utopia, adesso è una realtà possibile. Sicuramente i risultati negativi di alcune dirette rivali, come lo stesso Bari a Teramo, ha agevolato i rossazzurri che possono migliorare ancora la loro classifica in chiave play off. Ci sarà poi lo scontro diretto al ‘Massimino’ contro il Bari”.

Vigilia di Juve Stabia-Catania, ti aspetti una gara per certi versi simile a quella dell’andata?

“Ci sono stati molti cambiamenti lungo il percorso, vedi gli innesti del mercato di gennaio e le modifiche apportate sul piano tattico da entrambe le squadre, inoltre i giocatori hanno avuto tempo e modo di conoscersi meglio da un punto di vista personale e tattico. Questo ha consentito di acquisire un’idea sempre più chiara alle due formazioni. Sarà una gara totalmente diversa rispetto a quella disputata sul neutro di Lentini. Prevarrà chi si sentirà più pronto dal punto di vista psicologico e avrà il migliore approccio alla gara”.

Obiettivi stagionali. Quante possibilità hanno Catania e Juve Stabia di ottenere la promozione in B?

“Difficile stabilire l’obiettivo concreto della Juve Stabia. Il presidente Langella ha lanciato un ultimatum alla squadra secondo il quale bisogna raggiungere la migliore posizione di classifica possibile in modo da disputare i play off partendo dal fortino del ‘Menti’. Il Catania di Raffale vuole consolidare sempre di più l’alta classifica e adesso, come dicevo prima, può ambire anche al secondo posto. E’ chiaro che i conti si fanno a fine stagione”.

Curiosità di mercato: Mastalli-Catania, c’era concretamente la possibilità di un trasferimento?

“Il presidente, secondo quanto riportato da una testata stabiese, avrebbe smentito l’addio di Mastalli e, quindi, Alessandro ha preferito rimanere alle falde del Faito. Il suo contratto scade a fine stagione, vedremo in ogni caso se sarà interessato a proseguire l’avventura in una città che lo ha cresciuto e segnato sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda il Catania, credo si sia trattato di semplici voci sulle quali il giocatore non si è espresso”.

Golfo ha lasciato Castellammare ed è approdato a Catania. Quali motivi lo hanno spinto a lasciare la Campania?

“Difficile dirlo con precisione. Il giocatore durante una sfida casalinga della Juve Stabia è stato inserito in campo e sostituito pochi minuti dopo per un approccio alla partita sbagliato. Questo potrebbe avere influito nella decisione della società di cederlo al Catania, ma rimane tuttora un’ipotesi”.

Quale formazione potrebbe opporre la Juve Stabia al Catania?

“Probabile che venga confermato Russo tra i pali nel convincente 3-5-2 visto domenica con Troest, Esposito e Mulè centrali di difesa seguiti dalla linea a cinque di centrocampo formata da Rizzo, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia e Garattoni con il duo d’attacco composto da Borrelli e, a sorpresa, Marotta che potrebbe fare turnover con Fantacci”.

