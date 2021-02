EX ROSSAZZURRI: Morimoto lascia l’Europa e vola in Paraguay

L’ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto ha già concluso l’esperienza greca all’AEP Kozanis, dopo essere trascorsi pochi mesi. Il 32enne giapponese cerca fortuna altrove, lascia nuovamente l’Europa trasferendosi in una società paraguaiana, il Club Sportivo Luqueño, tre volte vincitrice del titolo nazionale. Entusiasmo in Paraguay per l’arrivo di Morimoto nell’anno del centenario della squadra. Il giocatore, in Italia, ha indossato anche la maglia del Novara, ma è soprattutto a Catania che si è messo in evidenza con quasi 100 presenze in rossazzurro tra campionato (Serie A) e Coppa Italia.

