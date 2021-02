MERCATO: nuova squadra per Pellegrini, va alla Lucchese

Ha risolto ufficialmente il contratto alle ore 20:00 di lunedì 1 febbraio. Appena in tempo per liberarsi dal Catania e avere la possibilità di accasarsi altrove. Se lo avesse fatto un secondo più tardi, sarebbe rimasto fermo fino a giugno. Adesso il difensore Eros Pellegrini ha trovato una nuova sistemazione, dopo non essersi concretizzate le trattative con Cavese e Vis Pesaro. Secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com, accordo raggiunto con la Lucchese, squadra attualmente in fondo alla classifica del girone A di Serie C che cerca disperatamente punti salvezza.

