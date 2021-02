EX ROSSAZZURRI: vola in cielo la figlia di Tortolano, le condoglianze del Calcio Catania

“Il Calcio Catania è vicino all’ex rossazzurro Tortolano e condivide il suo profondo dolore per la scomparsa della piccola Ginevra. A Giorgia ed Emiliano, così duramente colpiti, sincere condoglianze”. E’ quanto si legge attraverso una nota pubblicata dalla società rossazzurra.

La figlia dell’attaccante ex Catania, ora in forza al Latina, si è spenta all’età di soli 2 anni. A pochi mesi dalla nascita le erano state diagnosticate delle patologie. Due giorni fa il ricovero al Bambin Gesù di Roma, a seguito di un malore. Non ce l’ha fatta. “Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia. Il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi è andata a trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza”, le parole sui social di Tortolano a cui rivolgiamo le nostre sentite condoglianze.

