EXTRA-CAMPO: dal contenzioso Lo Monaco al ritorno in città di Tacopina

Settimana intensa sul fronte extra-campo. Oggi, lunedì 15 febbraio, è il giorno dell’udienza presso il Tribunale civile di Catania, in cui il Calcio Catania cita a comparire Pietro Lo Monaco per ipotesi di mala gestio e responsabilità nei confronti del club in relazione al periodo 2016-2019. I legali del Catania avanzano in sede civile la richiesta di un sequestro conservativo di beni per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro nei confronti dell’ex A.D. rossazzurro. Si attendono le decisioni in merito da parte dell’autorità giudiziaria. Definito, invece, l’accordo transattivo con l’avv. Reitano.

Nei prossimi giorni, probabilmente venerdì 19 febbraio, è atteso a Fontanarossa Joe Tacopina con l’intento di chiudere quanto prima il tavolo delle trattative. Quel che è certo è che il closing andrà in porto soltanto nel momento in cui saranno chiusi gli accordi con l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia. Intanto la Sigi, dopo avere nominato il nuovo CdA, lavora per il pagamento degli emolumenti ai propri tesserati e rispetterà la scadenza del 16 febbraio.

