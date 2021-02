INFERMERIA: si spera in qualche recupero in vista di Terni

Trasferta molto difficile, quella che il Catania affronterà mercoledì pomeriggio. Avversaria la Ternana dell’ex Cristiano Lucarelli. Per l’occasione lo staff rossazzurro spera di riavere a disposizione qualche giocatore attualmente fuori per problemi fisici. Su tutti l’esterno offensivo romano Andrea Russotto, le cui condizioni sono in miglioramento ma si dovranno valutare con più attenzione nelle prossime ore. Luca Calapai ha avuto un’emorragia, perdeva sangue dal naso e si è preferito non farlo giocare sabato. Vedremo se sarà regolarmente disponibile per mercoledì. Andrea Zanchi ha stretto i denti dopo un paio di pestoni subiti nel corso della gara vinta con la Virtus Francavilla, si farà il possibile per recuperlarlo in vista della Ternana. Valutazioni su Michele Volpe. Ancora out Antonio Piccolo.

