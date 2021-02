INFERMERIA: da valutare le condizioni di Zanchi

Nuovo aggiornamento dall’infermeria, con l’ingresso di Andrea Zanchi che già non era fisicamente al 100%. Condizioni fisiche del terzino sinistro da valutare dopo avere abbandonato il rettangolo di gioco mercoledì al 17′ del primo tempo. Non dovesse recuperare in tempo per il Bari, mister Raffaele sarà chiamato a vagliare le alternative disponibili. Giovanni Pinto sta bene ma va “dosato”, essendo rientrato di recente da un infortunio non di lieve entità. Vedremo se giocherà dall’inizio o, magari, Raffaele schiererà Alessandro Albertini sulla sinistra (è una delle soluzioni possibili). Andrea Russotto, invece, potrebbe tornare a disposizione in vista di domenica.

