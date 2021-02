JUVE STABIA – CATANIA: sfida dal sapore particolare per Mastalli

Da almeno 4-5 anni il profilo di Alessandro Mastalli viene avvicinato al Catania. Anche quest’anno sono circolate voci con riferimento ad un eventuale trasferimento in rossazzurro, ma il centrocampista non si è mosso dalla Juve Stabia. Al di là di tale aspetto, quello con fischio d’inizio alle ore 20:30 sarà un match molto particolare per la famiglia Mastalli visto che il papà, Ennio, è un grande ex etneo che ha contribuito a scrivere importanti pagine di storia del Catania negli anni ’80. Ennio non ha mai nascosto che sarebbe felicissimo, un giorno, se anche il figlio vestisse la maglia rossazzurra, ma giustamente non vuole influenzare alcuna decisione. Alessandro, dal canto suo, grazie ai consigli del padre è cresciuto con basi comportamentali solide che lo hanno portato a diventare un ragazzo maturo e responsabile. Chissà se, prima o poi, il matrimonio di Mastalli jr col Catania si farà. Intanto continuano ad essere avversari e, stasera, ballano punti importanti a Castellammare.

