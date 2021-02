LA SICILIA – Closing, ricominciano gli incontri tra le parti

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Slittato il closing originariamente fissato per il 25 febbraio, oggi ricominceranno gli incontri tra i legali delle due parti (Sigi e gruppo Tacopina). Ieri sera è tornato a Catania l’avv. Salvo Arena che assiste il manager italo-americano, già da sabato scorso in città. Stamattina è previsto un nuovo contatto con l’Agenzia delle Entrate mentre il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra sta cercando nei limiti delle proprie possibilità di accelerare i tempi. Tacopina resterà a Catania almeno una decina di giorni e dovrebbe anche assistere al derby. La situazione non si è ancora sbloccata ma il gruppo americano vuole giungere al più presto a una conclusione della trattativa, lo stesso Tacopina è tornato in Sicilia proprio per seguire di persona l’evolversi degli eventi.

