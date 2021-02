SERIE C: girone C, i gol della 24/a giornata

Le immagini contenenti le realizzazioni che hanno caratterizzato le partite valide per la 24/a giornata del girone C di Serie C. Sono in totale 18 i gol messi a segno. Nessuna gara si è conclusa in parità. Monopoli-Turris e Palermo-Bisceglie gli incontri in cui si è segnato il maggior numero di reti. Due vittorie esterne, quelle di Avellino e Catanzaro rispettivamente contro Juve Stabia e Foggia.

VIDEO: le reti della giornata di campionato appena trascorsa

