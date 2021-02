DA ‘LA SICILIA’ – Silvestri: “Faremo il massimo per restare ad alta quota, tour de force determinante”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Fase intensa, prima battiamo la Paganese. Faremo il massimo per restare ad alta quota. Bari in crisi? Pensiamo al nostro lavoro”. Parole di Tommaso Silvestri messe in evidenza dal quotidiano locale.

Il difensore aggiunge: “Il Bari è una squadra importante per ampiezza della rosa e per le ambizioni. Tuttavia, in Serie C non sempre vengono premiati i più forti. Ci sono sempre sorprese dietro l’angolo. Vogliamo raggiungere mentalmente e fisicamente il top della condizione. Bravi tecnico e società a plasmare una formazione adatta a lottare. La forza del Catania resta l’insieme di giocatori che vuole e deve continuare a stupire. Alla fine del tour de force si potrà intravedere l’eventuale e auspicabile possibilità di puntare in alto. I neoacquisti Russotto, Golfo e Piccolo innalzano il livello tecnico negli ultimi 30 metri. Di Piazza è una risorsa per noi. Ha trovato una serenità assoluta anche grazie alla società”.

