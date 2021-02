L’EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Weekend anomalo: il campo chiama, ballano i milioni fra passato, presente e futuro

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Settimana anomala per il Catania, in campo nell’infrasettimanale contro la Juve Stabia e a riposo nel weekend in attesa del recupero con la Paganese in terra campana, col maltempo che continua a mettere in discussione la disputa del match mercoledì prossimo.

A Castellammare di Stabia un pareggio giusto, dopo un primo tempo sottotono e una ripresa rossazzurra positiva per l’1-1 finale. Si lavora sull’approccio alle partite, sulla interpretazione dei diversi schieramenti tattici e sul brio, la dinamicità della manovra. Nel fine settimana la scena è stata presa dalla questione SIGI-Lo Monaco (e Reitano), con le rivelazioni de “La Repubblica”. Vicenda complessa su cui si esprimeranno gli organi giuridici competenti ma in ballo ci sono tanti milioni e il futuro prossimo. Intanto si prepara il terreno al ritorno in terra catanese di Joe Tacopina per una ricognizione sui progressi di SIGI sulla riduzione e rimodulazione dei debiti. Il campo attende il gruppo di mister Raffaele, una serie di esami ravvicinati che testeranno la psiche e il fisico di ogni singolo calciatore. L’apporto dei nuovi potrebbe incidere maggiormente, in attesa che anche l’ultimo arrivato, Michele Volpe, sia disponibile.

Il campionato racconta di una vera e propria bagarre dal secondo posto in poi, al Catania il compito di ravvivare la lotta per la seconda piazza del Girone C che vale un posto di privilegio ai playoff. Ai rossazzurri è stato chiesto di tentare il miracolo perché troppo importante sarebbe saltare in avanti e trovare benzina economica per alimentare il motore etneo. Mese di febbraio, lo si ripete spesso e a ragione, infuocato e determinante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***