PENALIZZAZIONE: a breve la decisione della Corte Federale d’Appello

Il ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport contro la mancata restituzione dei 2 punti di penalizzazione è stato presentato dal Catania il 10 dicembre scorso. Si punta sul fatto che gli organi competenti avevano riconosciuto la forza maggiore relativamente agli emolumenti non pagati di gennaio e febbraio. La ratio è identica anche per le mensilità di aprile e maggio, essendo all’epoca la società in concordato preventivo e non potendo quindi intervenire in mancanza di autorizzazione dal Tribunale ad espletare gli adempimenti contestati.

La decisione della Corte Federale d’Appello sarebbe dovuta arrivare a gennaio ma è stata rinviata, probabilmente causa Covid. Adesso si attendono novità a breve, forse già in settimana o entro la successiva. Il Catania occupa le prime posizioni di classifica, l’eventuale restituzione dei punti di penalizzazione consentirebbe ai rossazzurri di portarsi a -2 dall’Avellino terzo ed a -6 dal Bari secondo.

