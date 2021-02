PINTO: “Dall’Oglio, fiducia totale. Nel secondo tempo aggredivamo sempre il Bari…”

Schierato in campo dal 1′, il laterale sinistro Giovanni Pinto commenta in questi termini la prestazione offerta contro il Bari:

“E’ stato un peccato non avere portato a casa i tre punti, soprattutto per la prestazione evidenziata nel secondo tempo. Loro erano molto in difficoltà sul piano fisico e li abbiamo aggrediti per l’intera durata della ripresa. Nel primo tempo faticavamo un pò a trovare le misure e gli spazi perchè il Bari copriva bene la verticalizzazione su Di Piazza – che cercava di allungare i difensori – e all’interno con i centrocampisti su Russotto. Dopo l’intervallo, mettendoci a quattro siamo riusciti a costruire meglio il gioco”.

“Per fortuna fra tre giorni si torna in campo, andremo a Pagani con la convinzione di poter dire la nostra. Dall’Oglio? Jacopo sa benissimo che i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli, quando ci si assume la responsabilità nel bene o nel male è giusto prendere critiche o meno ma c’è fiducia totale da parte nostra nei suoi confronti. Purtroppo la stagione è fatta di alti e bassi, per questo ci sono dei punti di differenza in classifica rispetto al Bari, ma analizzando i giocatori singolarmente tutte queste differenze a livello tecnico non ci sono. Io non sono ancora al 100%, non cerco alibi ma giocando ogni tre giorni ed a seguito dell’infortunio riportato non ho mai avuto la possibilità di essere al top, la condizione si acquisisce solo giocando. Una gara come questa è confortante perchè sotto il profilo fisico ho retto i 90′, cerco di andare avanti su questa strada”.

VIDEO: le parole di Pinto

