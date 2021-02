SERIE C: 26/a giornata, risultati e classifica. L’Avellino guadagna altri tre punti preziosi, Catania quinto

I risultati della 26/a giornata del girone C di Serie C con la classifica aggiornata. La Ternana non si ferma, vento in poppa anche per l’Avellino che vince il derby esterno con la Casertana. Vincono inoltre Catanzaro, Monopoli e Paganese, prossima avversaria del Catania. Tanti pareggi, riposa il Bisceglie.

RISULTATI

Palermo 1-2 Catanzaro (27′ Verna, 31′ Floriano, 80′ Martinelli)

Catania 1-1 Bari (36′ Cianci, 64′ Sarao)

Foggia 0-2 Ternana (26′ Raicevic, 63′ Partipilo)

Monopoli 1-0 Cavese (85′ De Paoli)

Paganese 2-0 Turris (35′ Diop, 71′ Guadagni)

Potenza 0-0 Virtus Francavilla

Viterbese 0-0 Vibonese

Juve Stabia 1-1 Teramo (49′ Borrelli, 56′ Costa Ferreira)

Casertana 0-2 Avellino (26′ Silvestri, 34′ Bernardotto)

CLASSIFICA

Ternana 62 Avellino 50 Bari 46 Catanzaro 41 Catania 38 Foggia 36 Teramo 35 Juve Stabia 34 Palermo 33 Casertana 33 Virtus Francavilla 30 Viterbese 29 Turris 28 Monopoli 27 Vibonese 23 Paganese 22 Potenza 21 Bisceglie 20 Cavese 16

