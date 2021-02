PRIMAVERA: ancora una sconfitta per il Catania di Marchese

Prima la roboante vittoria di Francavilla Fontana (0-5), poi – a distanza di mesi – il ritorno in campo cedendo l’intera posta al Catanzaro a Torre del Grifo (1-3). Adesso, Catania Primavera di scena allo stadio Comunale di Adelfia contro il Monopoli e nuova sconfitta per i rossazzurri: vincono i padroni di casa con il risultato di 3-0. Di Glorioso porta in vantaggio il Gabbiano al 14′ battendo il portiere da pochi passi. Reagisce il Catania ma è ancora il Monopoli a trova la via del gol alla mezz’ora con il tap-in di Di Benedetto. Al 62′ Tangorre cala il tris. La Primavera di Giovanni Marchese resta a quota 3, in classifica, dopo tre turni e tornerà in campo sabato 13 marzo alle 14.30, a Torre del Grifo, sfidando la Vibonese.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 14′ Glorioso, 30′ Di Benedetto, 62′ Tangorre

MONOPOLI: Oliveto, Pierno, Dibenedetto, Desiderato, Basile, Daleno, Cascella, Cutrone, Glorioso, Bovio, Cristallo.

A disp. di D’Emilio: Molinari, Binetti, Bitetto, Tangorre, Laserra, Acella, Santoro, Nivaggi, Capozzo, Cirrottola.

CATANIA: Coriolano, De Luca, Iuculano, Panarello, Bozzanga, Currò, Limonelli, Tropea, Le Mura, Russo, Aquino.

A disp. di Marchese: Vadalà, Nicotra, Sciuto, Caracò, Di Stefano, D’Angelo, Mignemi.

ARBITRO: Niccolo’ Salomone (Bari)

Assistenti: Giovanni De Musso (Molfetta) e Danilo D’Ambrosio (Molfetta)

