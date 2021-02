RAFFAELE: “Occasioni a ripetizione nel secondo tempo. Volevamo vincere. Banco di prova superato con personalità”

Aveva già espresso la propria soddisfazione nell’immediato post-gara. Mister Giuseppe Raffaele l’ha ribadita in sala stampa, analizzando più nel dettaglio il pareggio di Castellammare di Stabia:

“Abbiamo approcciato la gara per imporre il nostro gioco, allo scopo di vincere. Dopo i primi 25 minuti abbiamo perso un pò di pressione alta, ci siamo abbassati creando delle situazioni che hanno portato allo svantaggio secondo me immeritato. Nella ripresa il Catania ha creato occasioni a ripetizione e mi sembra mancasse un calcio di rigore clamoroso, come anche sull’1-0. Abbiamo avuto chance per andare a segno con Di Piazza, Golfo e un altro paio di opportunità, una con Calapai. Sono molto soddisfatto del secondo tempo e mi è piaciuto l’approccio del primo. Abbassando un attimo i ritmi si è visto che affrontavamo un avversario di grande qualità. La Juve Stabia ha fatto la sua partita, poteva anche raddoppiare nella prima frazione ma è stato bravo Confente. Al tempo stesso noi avremmo potuto siglare il 2-1 nei secondi 45′. Tutto bene, siamo stati meno fortunati o meno cattivi nella finalizzazione però si tratta dell’ennesimo passo avanti sul piano della prestazione. Affrontavamo forse la gara più tosta tra le formazioni di testa. E’ stata superata con personalità. Una vittoria ci avrebbe avvicinati a determinate situazioni di classifica, ma il fatto che possiamo guardare ancora più in alto fa capire cosa questa squadra riesca a fare in campo da 2-3 mesi”.

“Lavoreremo per finalizzare meglio. E’ pur vedo che ho inserito Di Piazza che non era al 100%, visto che domenica è uscito con i crampi. Peccato che in occasione del suo colpo di testa nel secondo tempo sia stato bravissimo il portiere, ma Di Piazza ci ha dato forza in avanti. Qualche altro giocatore, tipo Zanchi, non doveva essere della partita. Lui, Calapai e Sales erano molto affaticati domenica. Zanchi ha accusato qualche fastidio più importante rispetto alla vigilia, non credo si tratti di niente di particolare mentre Pinto dovrebbe rientrare nel fine settimana. Adesso, comunque, abbiamo più alternative e dobbiamo cercare di ruotare. La sosta è utile per lavorare meglio sui neo acquisti, su chi ha giocato poco o ci manca da parecchio tempo, soprattutto perchè siamo attesi da sette partite nel giro di un mese e mezzo. Cerchiamo di mettere più gente possibile in condizione, contro la Juve Stabia abbiamo dovuto anche collocare qualche elemento fuori ruolo ed avrei fatto volentieri a meno di schierare Zanchi nella ripresa”.

“Abbiamo affrontato una compagine che ha dei valori, forse è stata la gara in cui la Juve Stabia ha avuto molto più rispetto degli avversari perchè già dal 1′ il Catania ha cercato di imporre personalità e gioco, per di più contro una squadra che esprime un buon calcio. Abbiamo tentato a più riprese di vincere, al cospetto di una Juve Stabia che meriterebbe una classifica migliore dimostrandosi anche una compagine organizzata. Perchè l’utilizzo del 3-5-2? La mancanza di Piccolo e Russotto ci ha messo nelle condizioni di cambiare modulo. Nella ripresa ho inserito Golfo dietro le punte. Il ragazzo non ha sostenuto allenamenti. E’ entrato in campo domenica, ha fatto la rifinitura martedì e adesso ha raccolto altri 45 minuti. Abbiamo una settimana per lavorare adesso, contiamo di portare Di Piazza e Golfo ad una condizione migliore. Mi è piaciuta la prestazione, sono contento perchè questo Catania è cresciuto tanto rispetto all’inizio. E’ interamente nuovo, i giocatori si sono conosciuti man mano che il Catania giocasse le prime 7-8 partite. Oggi è una squadra importante, che sa quello che vuole, non prescinde dal modulo ma dai concetti. Quando riusciamo a mettere qualità nelle giocate facciamo anche vedere un calcio importante“.

VIDEO: le parole di Raffaele al termine del match

