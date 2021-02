MALDONADO: “Siamo 24 titolari. Nel secondo tempo potevamo vincere, continuiamo sulla strada delle prestazioni”

Autore del gol del definitivo 1-1 a Castellammare di Stabia, il centrocampista del Catania Luis Maldonado analizza in questi termini il pareggio maturato con la Juve Stabia:

“Ero già andato a segno ma non bastò contro la Ternana, stavolta rosicchiamo un punto in classifica contro un’ottima squadra su un campo difficilissimo. Spero che il mio prossimo gol valga i tre punti. Contava la prestazione e proseguiamo il percorso su questa strada, poi il risultato arriva di conseguenza. Secondo me non meritavamo di chiudere il primo tempo sotto, mentre nella ripresa ricordo un solo tiro della Juve Stabia, che abbiamo chiuso nella propria metà campo. Con Di Piazza non siamo riusciti a concretizzare una buona opportunità. Nella ripresa avremmo meritato di portarla a casa ma rimane un punto importante“.

In questa squadra siamo 24 titolari. Tutti dovremmo giocare in questo gruppo per come ci alleniamo. Anche se passiamo in svantaggio siamo capaci di reagire perchè c’è la consapevolezza che le partite durano 90′ e possiamo pareggiare o vincere in qualsiasi momento. Questo è un campionato stranissimo, vedi la Cavese che pareggia a Bari. Tutte le squadre si sono rinforzate nella finestra invernale del calciomercato, ogni partita ha la sua difficoltà. Adesso osserviamo un turno di riposo per poi tornare in campo mercoledì. Va bene così, recuperiamo le energie e analizziamo gli errori commessi”.

VIDEO: le parole di Maldonado al termine del match

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***