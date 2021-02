RIGORISTI: cambiano le gerarchie in casa Catania

Due errori dal dischetto in questo campionato per Manuel Sarao. L’attaccante milanese aveva sbagliato sia in occasione del match con la Viterbese (anche se contro i laziali è riuscito a ribadire in rete la respinta del portiere) che al cospetto della Casertana (in quest’ultimo caso invece l’errore si è rivelato determinante nell’economia generale dell’incontro). Si è registrata, allora, qualche variazione nelle gerarchie rossazzurre. Se prima Sarao rappresentava la prima soluzione per la battuta dei calci di rigore, adesso vengono indicati in primis Piccolo e Reginaldo. Sabato Sarao è subentrato a Di Piazza nella ripresa, ma gli è stato preferito uno tra Maldonado e Dall’Oglio. Alla fine se l’è sentita quest’ultimo di calciare il penalty ed è andata bene, trovando il gol vittoria contro la Virtus Francavilla.

