SCARPA (Paganese) ‘avvisa’ il Catania: “Adesso siamo un’altra squadra…”

Ben 216 presenze in campionato nella storia della Paganese. Il sempreverde Francesco Scarpa è uno dei calciatori più rappresentativi della squadra azzurrostellata, prossima avversaria del Catania. La Paganese è in ripresa, come conferma lo stesso Scarpa ai microfoni ufficiali del club campano:

“La strada è ancora lunga ma quella giusta. E’ evidente che da un pò di tempo abbiamo cambiato rotta. Un mese fa eravamo tropo rammaricati, non credevamo nemmeno noi di essere ultimi in classifica perchè la Paganese ha dei valori e lo sta dimostrando. Adesso si vede tutta un’altra squadra, si muove qualcosa che prima non riscontravamo e siamo vicini alla salvezza diretta. Faremo di tutto per salvarci direttamente perchè stiamo dimostrando di essere squadra”.

