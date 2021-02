VERSO PAGANESE – CATANIA: ecco gli attuali rossazzurri finora a segno contro i campani

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno esterno con la Paganese, tre di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione campana. Ci riferiamo a Claiton, Alessandro Albertini, Andrea Russotto, Manuel Sarao e Matteo Di Piazza.

Il difensore brasiliano ha avuto il merito di evitare la sconfitta ai rossazzurri nella gara pareggiata 1-1 all’andata. Albertini, invece, mise a segno nei minuti finali la rete del definitivo 1-1 in un Paganese-Virtus Francavilla datato 5 ottobre 2016 (Lega Pro). Russotto partecipò all’1-3 del Catanzaro il 15 dicembre 2013 con una splendida realizzazione su calcio piazzato. Sarao decise un Virtus Francavilla 1-0 Paganese andando in gol al minuto 74. Di Piazza, infine, tre volte ha insaccato contro gli azzurrostellati: doppietta risalente al 30 agosto 2015 in Coppa Italia Lega Pro con la maglia dell’Akragas (0-4 finale) e gol nell’1-0 degli agrigentini allo stadio “Esseneto” in Lega Pro l’anno successivo su assist di Di Grazia al 27′.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***