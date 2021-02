SERIE C – Mammarella (Ternana): “Col Catania il gol più bello della mia carriera…”

Ospite del live di Ternana Time, l’esperto terzino sinistro della Ternana Carlo Mammarella torna sullo splendido gol che ha portato in vantaggio i rossoverdi al 1′ contro il Catania:

“Per difficoltà del gesto tecnico è il gol più bello della mia carriera perchè è partita di collo esterno viaggiando alla stessa altezza, è arrivata in porta con una velocità importante. Mi era già capitato di fare qualche gol bello da fuori area, magari sotto l’incrocio ma non con quella precisione e quel tipo di effetto che la palla ha preso. In questi casi si dice «adesso spazziamo e speriamo che la palla va dentro»… è stata un’azione bella, sviluppata sulla destra da Defendi e Partipilo, un pò tutti gli allenatori ti insegnano che quando esce un pallone nel momento in cui è stata fatta un’azione, la squadra è in zona offensiva e magari sbilanciata, quindi è il momento del classico «chiudi l’azione». Il mio è stato proprio un chiudere l’azione e va bene così (ride, ndr)”.

