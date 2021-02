Si spegne Lamberto Leonardi: il cordoglio del Calcio Catania

“Il Calcio Catania esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Lamberto Leonardi, allenatore rossazzurro nel 1995/96 in Serie C2. Alla famiglia Leonardi, sentite condoglianze”. E’ quanto riporta la società dell’Elefante in queste ore.

Fu breve la sua esperienza alla guida del Catania, prendendo il posto di Angelo Busetta. Nelle vesti di calciatore lo si ricorda, in particolare, per i trascorsi tra le file di Roma, Varese, Atalanta e Juventus con 315 presenze e 40 reti tra i professionisti. Da allenatore, invece, tanta esperienza soprattutto nelle regioni Lazio, Puglia, Campania e Sardegna. Fu anche alla guida della Paganese, prossima avversaria del Catania in campionato.

