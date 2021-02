SERIE C – Taurino (all. Viterbese): “C’è anche il Catania in lotta per il secondo posto”

Sempre più addetti ai lavori sono convinti che il Catania sia in grado di lottare per il secondo posto nel girone C. Tra questi Roberto Taurino, allenatore della Viterbese che ha già incontrato i rossazzurri riportando una sconfitta casalinga per 2-1:

“L’Avellino è una signora squadra con un signor allenatore. Questo è un campionato importante, con tante piazze importanti. La Ternana sta facendo qualcosa di strepitoso e vincerà, credo, meritatamente il campionato. Poi c’è il Bari, l’Avellino, lo stesso Catania e Catanzaro che lotteranno per il secondo posto”, le parole i Taurino evidenziate da tuttoavellino.it.

