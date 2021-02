SERIE C – Fracchiolla (D.S. Lecco): “Emmausso vogliamo farlo divenire patrimonio della società”

Il Direttore Sportivo del Lecco Domenico Fracchiolla sottolinea l’importanza di avere acquisito dal Catania il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Michele Emmausso, parlando ai microfoni ufficiali del club:

“Sono arrivati giocatori importanti, e per questo voglio ringraziare nuovamente la proprietà e la famiglia Di Nunno che ci ha permesso di operare sul mercato: anche quello di Emmausso, per fare un esempio, è un acquisto in prospettiva, per farlo divenire patrimonio della società. A Catania non avrà segnato, ma l’anno prima, a Vibo Valentia, senza rigori, ha siglato 9 gol, non pochi per un esterno, e abbiamo colto l’occasione visto che gli etnei volevano cambiare modulo”.

