SERIE C: valore mercato squadre, Catania nella Top 15

Sulla base di una speciale Top 15 stilata dalla nostra redazione, tenendo conto dei dati raccolti presso il database di Transfermarkt e dando uno sguardo ai tre gironi di Lega Pro, ci accorgiamo come il Catania faccia parte dell’elenco di squadre aventi i giocatori dal valore di mercato più elevato in Serie C. Juventus Under 23, Ternana e Padova sul podio nazionale mentre il Catania occupa l’undicesima posizione.

Per quanto concerne il raggruppamento meridionale, rossazzurri alle spalle di Ternana, Bari, Palermo e Catanzaro.

Juventus U23 – 12,93 mln Ternana – 8,53 mln Padova – 8,05 mln Perugia – 7,85 mln Bari – 6,68 mln Triestina – 5,95 mln Alessandria – 5,93 mln Palermo – 5,90 mln Catanzaro – 5,85 mln Modena – 5,68 mln Catania – 5,65 mln Sambenedettese – 5,40 mln Sudtirol – 5,35 mln Carrarese – 5,03 mln Pro Vercelli – 5,03 mln

