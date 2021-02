SITUAZIONE DISCIPLINARE: Sales, Albertini e Silvestri diffidati. Quattro rossazzurri in diffida al prossimo giallo

In vista di Paganese-Catania, non si registrano squalifiche in casa rossazzurra. Dando uno sguardo al prospetto disciplinare degli etnei nel complesso, notiamo anche come quattro giocatori siano attualmente fermi a quota tre cartellini gialli e che, ricevendo una nuova ammonizione, entreranno in diffida: si tratta dei laterali Andrea Zanchi e Luca Calapai, oltre che dei centrocampisti Jacopo Dall’Oglio e Nana Welbeck.

Simone Sales, che nei giorni scorsi ha festeggiato i 33 anni di età, a seguito dell’ammonizione rimediata contro il Monopoli (nona in questo campionato) sarà squalificato al prossimo giallo, essendo già diffidato. Idem Alessandro Albertini e Tommaso Silvestri, che a Castellammare di Stabia hanno ricevuto il quarto giallo.

