SERIE C – Currarino (Monopoli): “Scontro con Silvestri? Ho seriamente temuto per la mia incolumità fisica, brutto capitolo ma il peggio è passato”

A seguito di un contrasto di gioco con Tommaso Silvestri, in occasione di Catania-Monopoli, il calciatore biancoverde Michele Currarino ha riportato un brutto infortunio essendo costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico. Il Calcio Catania ha garantito tutto il supporto possibile, mentre la società pugliese, dopo avere ringraziato il club etneo, ha puntato il dito contro l’arbitro ritenendo che il fallo di Silvestri non sia stato sanzionato in modo adeguato.

L’intervento è perfettamente riuscito e Currarino ha postato il seguente messaggio sui social:

“Non vi nascondo che ho trascorso dei giorni complicati, ho seriamente temuto per la mia incolumità fisica, è stato un brutto capitolo della mia carriera, ma il peggio è passato e adesso sono contento perché l’operazione è andata bene e domani potrò finalmente tornare a casa e riabbracciare la mia famiglia. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questo momento, partendo dal nostro medico sociale dr Di Masi ai dottori che mi hanno curato a Catania e l’equipe che mi ha operato ieri a Bari. Ringrazio di cuore la mia società, il Monopoli, i miei compagni di squadra, tutti i tifosi che mi hanno circondato d’affetto, il Calcio Catania per il supporto, la Virtus Entella e naturalmente i miei amici e la mia meravigliosa famiglia per essermi sempre vicino nonostante la lontananza.

Adesso vi prometto che ce la metterò tutta per rientrare più forte di prima”.

