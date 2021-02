TONUCCI: “Contento della mia prestazione. Ora siamo davvero squadra. Almeno un rigore poteva essere fischiato…”

Il difensore del Catania Denis Tonucci al termine della partita pareggiata con la Juve Stabia al “Menti”:

“Sono contento della mia prestazione, ora siamo veramente squadra, un organico molto importante e dobbiamo tutti metterci a disposizione del mister e della società, cercando di dare il massimo quando veniamo chiamati in causa. Il gol della Juve Stabia è arrivato in maniera rocambolesca. Abbiamo giocato i primi 35 minuti nella loro metà campo, eravamo sempre forti nelle preventive, macinando gioco ed impostando la nostra filosofia. Non siamo stati fortunati e bravi a finalizzare queste situazioni ed abbiamo preso un gol inaspettato. Nella ripresa il Catania ha sviluppato le proprie capacità di offendere ed è pervenuto al pareggio. Fino alla fine si è cercato di vincere la partita ma è mancato quel pizzico di fortuna in più per portare a casa il risultato pieno. Usciamo a testa alta, consapevoli di avere dato continuità al nostro campionato portando punti in classifica.

Se ci manca un rigore? Tra l’episodio di Sarao e Golfo, uno dei due poteva essere fischiato ma l’arbitro ha deciso così. Ci alleniamo bene durante la settimana per mettere in difficoltà il mister nelle scelte. C’è una concorrenza leale da parte della squadra ed è quello che serve per centrare grandi obiettivi, allenandoci al 120% dell’intensità. Non siamo il Catania delle prime gare di campionato. Questa squadra è totalmente diversa, gioca e impone il proprio gioco sia in casa che fuori. Siamo tosti, quadrati. Abbiamo margini di miglioramento continui”.

VIDEO: le parole di Tonucci al termine del match

