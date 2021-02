Il Catania ha svolto nel pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento settimanale in vista della sfida alla Virtus Francavilla in programma sabato 13 febbraio alle 12.30 al “Massimino”. Conclusa l’attivazione tecnica, i rossazzurri si sono dedicati ad approfondimenti relativi ai cross e in fase di finalizzazione. In chiusura, partitella. In gruppo anche Pinto, alla prima seduta con i compagni dopo lo stop per infortunio.

