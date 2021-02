SERIE C: Ternana inarrestabile, cinquina alla Casertana. Lucarelli vola a +14

La Ternana di Cristiano Lucarelli continua a volare in campionato, portandosi a +14 dal Bari secondo in classifica. I rossoverdi incamerano altri tre punti nel posticipo della 23/a giornata del girone C di Serie C contro la Ternana al “Liberati”. Furlan (27′) e Partipilo (31′) portano la formazione di casa sul doppio vantaggio, poco prima dell’intervallo Konate accorcia le distanze. Subito dopo l’inizia della ripresa, umbri ancora a segno con Partipilo (48′). Raicevic cala il poker (58′), Peralta firma il definitivo 5-1 (84′).

