TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi, sabato mattina la rifinitura

Immediata ripresa degli allenamenti, in casa Catania, dopo la gara con la Paganese: in mattinata, lavoro di scarico in piscina per i rossazzurri in campo ieri al “Torre”; programma di forza e trasformazione, con sprint e variazioni di velocità, per tutti gli altri atleti a disposizione. La preparazione proseguirà domani, con inizio alle 15.30. Sabato, alle 11.00, in calendario la seduta di rifinitura, seguita dalle convocazioni. Domenica 28 febbraio alle 15.00, allo stadio “Luigi Razza”, Vibonese-Catania.

