TORRE DEL GRIFO: venerdì pomeriggio ripresa allenamenti, da valutare le condizioni degli acciaccati

Giornata di riposo per il Catania. Dopo la dispendiosa gara di Castellammare di Stabia, i rossazzurri torneranno ad allenarsi venerdì pomeriggio, alle 14:30, in vista della sfida di mercoledì prossimo alla Paganese. Nei prossimi giorni si valuteranno le condizioni fisiche degli acciaccati. Piccolo sicuro di dare forfait anche a Pagani, mentre dovrebbero recuperare Pinto e Russotto. Dubbi su Zanchi, già non al meglio al “Menti” e che ha accusato altri fastidi nel corso della gara. Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolare, ma per esserne sicuri occorrerà fare ulteriori verifiche.

