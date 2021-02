UFFICIALE: Della Valle lascia il Catania in prestito, direzione Real Agro Aversa

Nota ufficiale Real Agro Aversa

Tra 18 giorni compirà 18 anni, entrerà nel ‘club’ dei maggiorenni e potrà festeggiare questo importante traguardo con la maglia del Real Agro Aversa. Sì perché il presidente Guglielmo Pellegrino e il direttore sportivo Paolo Filosa sul gong hanno portato nella città normanna il classe 2003 Salvatore Della Valle (nella foto con Totti), portiere che dopo aver iniziato in Campania la sua avventura calcistica ha subito superato i confini della Regione andando a giocare con l’Under 15 della Roma. Ha iniziato l’ultima stagione col Catania in Serie C e prima che si chiudesse il mercato dei professionisti la società granata ha regalato un altro gran bel giocatore a mister Antonio De Stefano. Arriva a titolo temporaneo dal Catania. La società granata ringrazia “il Catania e il direttore generale del club, Maurizio Pellegrino, oltre che il responsabile scouting del Catania Marino, grande amico del ds Filosa, per la buona riuscita dell’operazione”.

