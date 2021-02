TORRE DEL GRIFO: ripresa immediata degli allenamenti verso Castellammare

Archiviata in fretta la decima vittoria in questo campionato, il Catania ha svolto in mattinata il primo allenamento a Torre del Grifo in vista della sfida alla Juve Stabia in calendario mercoledì alle 20.30 al “Menti”: per i rossazzurri schierati ieri fin dall’inizio del match con il Monopoli, lavoro di scarico in piscina; per tutti gli altri atleti a disposizione, dopo il riscaldamento e una sessione di possesso palla, cross e finalizzazione. In chiusura, partitella. Martedì alle 10.30 la rifinitura, seguita dalle convocazioni e dalla partenza per la Campania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***