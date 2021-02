VERSO VIBONESE – CATANIA: Raffaele, mai dire pareggio con i calabresi. E spicca un 9-0…

In vista del confronto dello stadio “Luigi Razza”, sono sette i precedenti di mister Giuseppe Raffaele con la Vibonese, ruolino di marcia caratterizzato dalla totale assenza di pareggi, quattro vittorie e tre sconfitte. Tutte gare con il risultato in bilico, ad eccezione di un pesantissimo 9-0 che l’Igea Virtus inflisse a Barcellona Pozzo di Gotto, in Coppa Italia, al cospetto di una Vibonese imbottita di juniores (tranne il portiere Mengoni e gli attaccanti De Carolis e Sowe) con l’ex rossazzurro Fabio Aveni autore di una tripletta. Raffaele ha affrontato la Vibonese anche da tecnico del Potenza vincendo due volpe per 1-0 e con il risultato di 2-1 sulla panchina del Catania nella gara d’andata.

