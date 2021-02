VERSO CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: alla scoperta dei biancazzurri pugliesi

La Virtus Francavilla partecipa per la quinta volta al campionato di Serie C, categoria in cui milita ininterrottamente dal 2016 con un quinto posto all’attivo quale miglior piazzamento eguagliato.

Quest’anno il club pugliese ha deciso di dare ulteriore continuità al lavoro svolto con profitto nelle ultime due stagioni da Bruno Trocini, emergente tecnico calabrese fautore di un calcio dall’andatura rapida e aggressiva. Il modulo di riferimento resta sempre un 3-5-2 fatto di intensità, pressing alto e ripartenze veloci.

La squadra ha mantenuto gran parte dell’intelaiatura originale con l’aggiunta di qualche tassello funzionale al disegno tattico di mister Trocini, il quale è chiamato ancora una volta a raggiungere l’obbiettivo minimo della salvezza con vista sulla zona play-off. Dal mercato di riparazione sono giunti il trequartista Pasquale Maiorino (in passato accostato al Catania) e gli attaccanti Nicola Ciccone (già a segno due volte) e Andrea Adorante; sono andati via invece Leonardo Perez e Denny Gigliotti (rispettivamente ad Arezzo e Forlì).

Virtus che dall’inizio dell’anno è in rapida ascesa: battendo Palermo, Turris e Vibonese i ragazzi di Trocini si sono issati momentaneamente al 9° posto in classifica. I 28 punti sin qui conquistati sono il frutto di 7 vittorie, altrettanti pareggi e 8 sconfitte (media punti 1,27). Il rapporto tra il numero di gol fatti e quelli subiti è di 27:29. In evidenza, oltre al solito Vazquez, Manuele Castorani, centrocampista abile nell’inserirsi e con il vizio del gol (6 realizzazioni in questo campionato).

