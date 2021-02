VIBONESE – CATANIA: probabili formazioni, mister Raffaele riflette sul turn-over

Ipotesi di formazione per il match Vibonese-Catania, valevole per la 27ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia con inizio alle ore 15:00.

Giorgio Roselli dovrà fare a meno del terzino sinistro Rasi, fermo da due partite per problemi fisici. Out anche Vitiello. Nel 4-3-3 di partenza, davanti al portiere Marson agirebbero Sciacca, Redolfi e Bachini, con Ciotti dirottato sulla corsia mancina; Laaribi, Ambro e Tumbarello in mezzo con Statella, Plescia e Berardi a comporre il tridente offensivo.

Alla luce delle tante assenze (Tonucci e Sales squalificati, Martinez, Piccolo e Zanchi indisponibili), mister Raffaele è chiamato a ridefinire l’assetto di partenza. Si fa largo l’ipotesi 4-4-2, con Confente a protezione dei legni; Calapai, Silvestri, Giosa e Pinto dietro; Russotto, Dall’Oglio, Welbeck e Manneh a centrocampo e Reginaldo al fianco di Di Piazza in avanti. Valida anche l’opzione 4-3-3, molto difficile la riproposizione della difesa a tre.

Direzione di gara affidata al signor Di Graci della sezione AIA di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Centrone di Molfetta e Laudato di Taranto e dal IV ufficiale Carrione di Castellammare di Stabia. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 256 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

