VIBONESE – CATANIA: quote, cosa dicono le agenzie di scommesse

Appuntamento allo stadio “Luigi Razza” per il confronto di campionato tra Vibonese e Catania. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.63 e 2.85; la “X” tra 2.95e 3.01; il “2” intorno a 2.55 e 2.70 Pronostico, dunque, molto incerto ma leggermente in favore del Catania

Doppie chance: “1X”, “X2” e “12” rispettivamente quotate a 1.38/1.45, 1.35/1.43 e 1.31/1.35. In relazione alle quote Under/Over del match, più probabili l’Under 3.5 bancato a 1.18/1.21 e l’Over 1.5 (1.33/1.36).

Per quanto concerne le quote primo tempo/finale, le combinazioni più gettonate sono il segno “2” sia nel primo che nel secondo tempo (4.00/4.25) e la “X” in entrambe le frazioni di gara (4.00/4.70), ma anche l’1″ nei due tempi (4.30/4.75), a conferma del sostanziale equilibrio previsto.

