VIBONESE – CATANIA: valore mercato rose a confronto

Domenica si disputerà Vibonese-Catania, partita valida per la 27/a giornata del girone C di Serie C ed in programma allo stadio “Luigi Razza”.

Secondo informazioni raccolte presso Transfermarkt, la valutazione di mercato della rosa attualmente a disposizione di Giuseppe Raffaele sarebbe pari a 5.65 milioni. Antonio Piccolo (550mila euro), Tommaso Silvestri (375mila), Andrea Russotto (325mila), Luca Calapai (300mila), Alessandro Albertini (275mila), Jacopo Dall’Oglio (275mila), Nana Welbeck (275mila) e Luis Maldonado (275mila) gli elementi con il valore di mercato più importante.

La valutazione dell’organico della Vibonese di Giorgio Roselli, invece, sarebbe in questo momento di 3.60 milioni. Mohamed Laaribi (300mila), Giuseppe Statella (275mila), Alex Redolfi (250mila), Leonardo Marson (250mila), Filippo Berardi (225mila), Matteo Bachini (200mila), Mario Pugliese (200mila) e Luca Cattaneo (200mila) i calciatori economicamente più rappresentativi della formazione calabrese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***