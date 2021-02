VOLPE: dall’esordio in B con Pasquale Marino all’annata di Viterbo in doppia cifra

Salutato ufficialmente Emanuele Pecorino direzione Juventus, il Catania ha individuato in Michele Volpe il rinforzo offensivo da consegnare nelle mani di mister Peppe Raffaele. L’attaccante proveniente dal Frosinone si trasferisce a titolo temporaneo.

Nato a Benevento il 16 settembre 1997, Michele Volpe si forma calcisticamente tra le fila del Frosinone. Approdato in prima squadra nella stagione 2016-17 sotto la guida esperta di Pasquale Marino, esordisce il 10 dicembre 2016 contro la Salernitana. Dopo aver racimolato 6 presenze in gare ufficiali (5 in campionato, 1 in Coppa Italia), nelle successive due stagioni viene girato in prestito dal club ciociaro dapprima al Rimini (7 reti in 40 presenze nel 2018-19) e successivamente alla Viterbese.

Rientrato a Frosinone dopo essere andato in doppia cifra con la maglia dei Tusci, è costretto a fermarsi alcuni mesi a seguito di un infortunio al menisco rimediato prima dell’inizio del campionato. Attaccante fisicamente strutturato (alto 190 cm), Volpe è abile nell’attaccare il secondo palo, dotato di un buon fiuto del gol e senso d’opportunismo all’interno dell’area di rigore avversaria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***