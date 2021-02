WELBECK: “A Catania mi sento a casa. Siamo operai, raggiunta intesa graduale”

Mentre proseguono le trattative per il rinnovo (vicino) con il Catania, il 26enne centrocampista Nana Welbeck rilascia un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Io, la città, i tifosi e un Catania super. Mi sento a casa”, si legge nel titolo. Viene descritta la piazza rossazzurra come “calorosa, accogliente. C’è un gruppo fantastico. Siamo umili lavoratori, ma grazie a quest’ingrediente cresciamo di giorno in giorno”.

“I tifosi? Ci mancano tanto – prosegue – ho “saggiato” il loro potenziale nella stagione scorsa. Quando tutto sarà passato ci daranno una mano a far meglio. Ma il corso della vita per ora è questo: lavoro e cautela aspettando tempi migliori”.

A proposito dei progressi evidenziati dalla squadra, Welbeck sottolinea che “siamo operai, mi piace questa definizione perché riassume tutto il lavoro che si organizza in settimana. Abbiamo raggiunto un’intesa graduale, da squadra. Ora che il mercato di gennaio s’è chiuso e sono arrivati altri elementi dobbiamo aiutarli. Il nostro obiettivo è fare più punti. Secondo posto possibile? Non guardo al Bari. Mi concentro sulle lacune che devo eliminare io. Mercoledì affronteremo la trasferta di Pagani e questo per ora ci deve bastare. Sarà un periodo fondamentale per tutte le squadre, noi stiamo affrontando questo cammino per trarre il massimo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***