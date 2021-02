MERCATO: Raffaele, contratto in scadenza. L’ultima parola spetterà a Tacopina

Quale futuro per Mister Giuseppe Raffaele? L’allenatore di Barcellona Pozzo di Gotto vedrà scadere il suo contratto a giugno 2021. Altri quattro mesi per lui sulla panchina rossazzurra, poi cosa succederà? La scorsa estate il Catania ha dimostrato di puntare con decisione sul profilo dell’ex allenatore del Potenza, ritenendolo un prezioso tassello per ripartire dopo avere vissuto due annate da assoluto protagonista in rossoblu, accarezzando anche il sogno Serie B. Ha firmato un accordo di durata annuale, ma esiste l’opzione per il rinnovo dell’accordo in vista della stagione successiva.

Maurizio Pellegrino, Direttore dell’Area Sportiva etnea, disse che “considerando la parabola ascendente della carriera del neo allenatore, abbiamo voluto individuare nel presente, così, anche una strada per il futuro”. Il presente di Raffaele si chiama dunque Catania, mentre il futuro è attualmente incerto e dipenderà dall’evoluzione dei prossimi mesi. L’attuale dirigenza è fin qui molto soddisfatta del suo operato, avendo apprezzato soprattutto la capacità di valorizzare il materiale a disposizione e di sapere affrontare le numerose situazioni d’emergenza incontrate. La parola finale spetterà a Joe Tacopina che, una volta effettuato il closing, comincerà a fare le opportune valutazioni.

