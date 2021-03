ACCARDI (Palermo): “Vincere così è il sogno di ogni palermitano”

Il difensore palermitano Andrea Accardi esprime tutta la propria gioia dopo il successo di Catania nel derby:

“E’ il sogno di ogni palermitano vincere così un derby a Catania, in dieci uomini e con un gol di Santana che è entrato nella storia del Palermo. Non c’è momento più bello per un palermitano, soprattutto io che ho avuto la fortuna di giocarlo. Abbiamo festeggiato come se avessimo vinto una finale perchè la squadra, che è sempre stata messa in discussione, ha invece dimostrato di essere un grande gruppo. La classifica è corta, viviamo di giornata in giornata. Basta una sconfitta e siamo asini, vinciamo e siamo dei campioni. Dobbiamo avere continuità ripartendo dalle prestazioni. Esprimiamo anche un bel gioco. I valori questa squadra li ha, bisogna tirarli fuori dimostrando anche di saper soffrire quando c’è da soffrire. Il mster ci darà una grossa mano per rimettere tutto in ordine. L’ho sentita parecchio questa gara, per fortuna è andata come sognavo”.

